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رويترز: وزارة الخارجية الأمريكية توافق على البيع المحتمل لمعدات مقاتلات إف-16 لتركيا مقابل ما يقدر بنحو 259 مليون دولار
منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2023 11:10 مساءً
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