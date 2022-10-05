الأربعاء 9 ربيع الأول 1444 ﻫ - 5 أكتوبر 2022 |
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    رويترز: البنك المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 7.25% لكبح جماح التضخم

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