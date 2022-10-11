الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022
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رويترز: الخارجية الأمريكية: أمريكا لن تغض الطرف عن التهديد الذي تشكله إيران عند مراجعة العلاقات السعودية
منذ ساعة واحدة
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