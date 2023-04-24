الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023
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رويترز: العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي ترتفع دولارا للبرميل
منذ 47 دقيقة
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