الأثنين 26 رمضان 1444 ﻫ - 17 أبريل 2023 |
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    رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تهبط 1.55 دولار أو 1.8% إلى 84.76 دولار للبرميل عند التسوية

    منذ 5 دقائق
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