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رويترز: الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني
منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - يناير - 2024 10:53 صباحًا
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