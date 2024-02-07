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    رويترز: الهيئة التنظيمية المالية لجيفت سيتي تمنح الموافقة لجهاز أبوظبي للاستثمار لإنشاء صندوق ثروة

    منذ 25 دقيقة
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