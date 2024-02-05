الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
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    رويترز: الهيئة العامة السعودية للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية على هامش معرض دفاعي بالمملكة

    منذ ساعة واحدة
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