الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022
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أخبار العالم
الصحافة
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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رويترز: الوكالة الرسمية: اندلاع حريق في مصفاة بأربيل بالعراق والمحاولات جارية للسيطرة عليه
منذ 57 دقيقة
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