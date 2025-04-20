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    رويترز: بريطانيا تعلن اعتراض طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق بالقرب من المجال الجوي للنيتو الثلاثاء والخميس

    منذ ساعة واحدة
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