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    "رويترز": بريطانيا واليابان وإيطاليا تعمل معًا على صناعة طائرة مقاتلة نفاثة حديثة ستعطي بريطانيا دوراً أمنياً أكبر في آسيا

    منذ 6 دقائق
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