الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 15 نوفمبر 2022 |
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    رويترز: بيان: صندوق النقد يقول إن اكتمال المراجعة سيصل بإجمالي ما صرفه الصندوق للأردن في الفترة من 2020-2024 إلى نحو ملياري دولار

    منذ ساعتين
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