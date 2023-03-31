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    رويترز: روسيا احتجت لدى الائتلاف الذي تقوده أمريكا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية على "التصرفات الاستفزازية" للقوات الأمريكية في سوريا

    منذ 56 دقيقة
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