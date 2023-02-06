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    رويترز: زلزال بقوة 7.7 درجات يهز تركيا

    منذ 19 دقيقة
    آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 3:42 صباحًا
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