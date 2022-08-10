الخميس 12 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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    رويترز: شقيقة زعيم كوريا الشمالية تقول إنه عانى من حمى شديدة وتتهم كوريا الجنوبية بنشر وباء فيروس كورونا

    منذ 8 دقائق
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