الخميس 8 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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رويترز: عسكريون في النيجر يعلنون عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود
منذ 3 دقائق
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