الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
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    رويترز عن البنتاغون: إقرار صفقة محتملة لبيع منظومة قذائف مضادة للدروع لتايوان بنحو 60 مليون دولار

    منذ 55 دقيقة
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