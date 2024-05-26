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    رويترز عن الجيش الأوكراني: دمرنا 12 صاروخا و31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

    منذ 36 دقيقة
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