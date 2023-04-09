الأحد 18 رمضان 1444 ﻫ - 9 أبريل 2023
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رويترز عن الجيش الإسرائيلي: قواتنا قصفت منطقة في سوريا انطلقت منها صواريخ تجاه إسرائيل
منذ ساعة واحدة
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