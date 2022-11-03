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رويترز عن الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستياً قبالة الساحل الشرقي
منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2022 4:46 صباحًا
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