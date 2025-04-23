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    رويترز عن الشرطة الهندية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على سياح في كشمير إلى 26 قتيلا و17 مصابا

    منذ ساعة واحدة
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