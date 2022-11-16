الأربعاء 22 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 16 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    رويترز عن بايدن: معلومات أولية تشير إلى أن الصواريخ لم تكن روسية المصدر ولكن يجب أن ننتظر انتهاء التحقيق كاملا

    منذ 4 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      الدولار
      دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
      الفنان التركي نور الدين أوتشار
      تفجير اسطنبول.. نجم مسلسل "قيامة أرطغرل" ينهار في جنازة ابنته
      كريستيانو رونالدو
      مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون