الأربعاء 27 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
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    رويترز عن توم باراك: لا نملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول

    منذ ساعتين
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