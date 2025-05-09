السبت 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025
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رويترز عن متحدث باسم الجيش الباكستاني: صواريخ هندية تستهدف عدة قواعد عسكرية في باكستان
منذ 46 ثانية
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