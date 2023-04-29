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    رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع: الرئيس الفلبيني سيجري محادثات في البنتاغون تتناول تسيير دوريات مشتركة

    منذ 38 دقيقة
    آخر تحديث: 30 - أبريل - 2023 12:48 صباحًا
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