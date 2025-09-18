الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    رويترز عن مصادر: الاستغناء عن 5 دبلوماسيين أمريكيين وسط جهود سياسية مؤيدة لدمشق

    منذ 3 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      يمنى شري
      خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
      الرئيس جوزاف عون
      خطاب الرئيس خرج عن التقليد
      قتيلان في غارة إسرائيلية على بعلبك
      من هو القيادي المستهدف بالغارة الإسرائيلية على العسيرة في بعلبك؟