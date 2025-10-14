الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    رويترز عن مصدر رسـمي سـوري: الرئيس الشرع سيجري محادثات خلال زيارته غدا لموسكو حول استمرار وجود القاعدة البحرية الروسية في طرطوس والقاعدة الجوية الروسية في حميميم

    منذ 7 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      بلدية تنورين
      بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
      أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
      تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
      المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
      استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان