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    رويترز عن مصدر في الخارجية التركية: لا نقبل أي مبادرة في سوريا تسمح بحمل الأسلحة خارج السلطة المركزية

    منذ 8 ساعات
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