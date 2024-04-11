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    "رويترز" عن مصدر مطلع على الاستخبارات الأمريكية: الضربات الإيرانية المباشرة ستدفع نتنياهو على الأرجح إلى الرد

    منذ 3 دقائق
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