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    رويترز عن وثيقة حكومية: فيتنام تستعد لفرض قيود على البضائع الصينية المتجهة للولايات المتحدة عبر أراضيها

    منذ 44 دقيقة
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