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    رويترز عن وزير الخارجية الإيراني: على أمريكا التعويض قبل الدخول في محادثات نووية وتبادلت الرسائل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال الحرب وبعد انتهائها

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 7:16 صباحًا
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