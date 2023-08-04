السبت 17 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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رويترز عن وزير الدفاع التشادي: نجامينا لن تتدخل عسكريا في النيجر
منذ ساعة واحدة
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