السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
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    رويترز عن وزير خارجية باكستان: أبلغت وزير الخارجية الأمريكي أن الكرة الآن في ملعب الهند لوقف التصعيد

    منذ 45 دقيقة
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