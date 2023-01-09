الأثنين 16 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 9 يناير 2023
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رويترز: مجلس الأمن الدولي يوافق بالإجماع على تقديم المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر أخرى
منذ ساعة واحدة
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