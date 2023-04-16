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    رويترز: مسؤول بالخارجية الأمريكية: بلينكن تواصل مع نظرائه من دول لها نفوذ في السودان والتي تنشد وقف العنف

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