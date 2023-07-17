الثلاثاء 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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    رويترز: مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في سقوط طائرة صغيرة قرب العاصمة البولندية وارسو

    منذ ساعة واحدة
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