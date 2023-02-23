الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023
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رويترز نقلا عن التلفزيون الصيني: زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب المنطقة الحدودية مع طاجيكستان
منذ 60 دقيقة
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