السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
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    "رويترز": هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغًا عن واقعة على بعد 55 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن والسلطات تحقق في الأمر

    منذ دقيقتين
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