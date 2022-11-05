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    رويترز: واشنطن ترسل اليوم القاذفة الاستراتيجية B-1B للمشاركة في المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2022 6:04 صباحًا
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