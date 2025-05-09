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    رويترز: وزير الخارجية الهندي ونظيره البريطاني أكدا خلال اتصال هاتفي على مكافحة الإرهاب وعدم التسامح معه

    منذ 4 دقائق
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