الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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    رويترز: 5 مصابين جراء الاشتباكات بين القوات الصومالية وحركة الشباب في مقديشو

    منذ 9 دقائق
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