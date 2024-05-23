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    زار وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي، السفارة الإيرانية في بيروت وسلم الوفد رسالتي تعزية من وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط

    منذ 59 دقيقة
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