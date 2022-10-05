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    زرازير تطالب بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة

    منذ 36 دقيقة
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