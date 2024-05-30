الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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زعيم جماعة الحوثي: العمليات العسكرية مستمرة لدعم الفلسطينيين وستتصاعد كما ونوعا
منذ 14 دقيقة
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