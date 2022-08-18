الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    زعيم حركة طالبان: أدين استهداف المساجد ودور العبادة والأماكن العامة وهو عمل غير مبرر

    منذ 58 دقيقة
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