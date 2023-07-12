الخميس 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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    زعيم كوريا الشمالية: البلاد ستواصل الإجراءات العسكرية الهجومية لحين توقف أمريكا عن تبني سياسة عدائية تجاه بيونجيانج

    منذ 51 دقيقة
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