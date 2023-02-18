السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023
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استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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زلزال بقوة 5.5 درجات يهز وسط تركيا
منذ ساعتين
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