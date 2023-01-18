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    زلزال 6 درجات يضرب منطقة سولاويسي الإندونيسية

    منذ 9 دقائق
    آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 3:22 صباحًا
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