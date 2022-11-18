الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022
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زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة غرب إندونيسيا
منذ 52 ثانية
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