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    زلزال بقوة 7 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)

    منذ ساعة واحدة
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